Sto vivendo ore di ansia pura! ieri ho avuto due rapporti non protetti…

Cari esperti, sto vivendo ore di ansia pura! ieri ho avuto due rapporti non protetti e ho paura di essere incinta. Premetto che prendo la pillola da 6 mesi ma non mi era mai capitato che lui venisse dentro.

E’ sicura la pillola al 100%? possibile che i miei due rapporti possano essere troppi e non bastare alla protezione? grazie

Claudia

Cara Claudia,

la pillola anticoncezionale se assunta con regolarità e correttamente garantisce una protezione molto elevata a prescindere dal numero di rapporti avuti, dal periodo del ciclo in cui avvengono e dalla possibilità che il liquido seminale sia rilasciato all’interno della vagina.

Uno dei vantaggi del contraccettivo orale è proprio quello di poter avere dei rapporti non protetti senza incorrere in gravidanze indesiderate. La funzione del contraccettivo orale è quello di inibire l’ovulazione e impedire che avvenga un concepimento.

Non sappiamo quale pillola tu stia assumendo, ma a maggior ragione il fatto che tu la utilizzi da diversi mese dovrebbe garantirti una copertura totale.

Se vuoi avere maggiori delucidazioni al riguardo potresti rivolgerti al consultorio della tua zona o confrontarti con il ginecologo che ti ha prescritto il contraccettivo orale per avere maggiori informazioni.

Un caro saluto!