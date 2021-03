Penso spesso all’idea di decidermi a fare sesso con il mio ragazzo…

Ciao,

penso spesso all’idea di decidermi a fare sesso con il mio ragazzo e a quanto sarebbe contento lui..ma non so se la cosa farebbe felice me.

Ho sempre pensato che avere un rapporto sarebbe stata una cosa bella da fare super innamorata e adesso non è che non lo sono ma penso che non sono al punto giusto per farlo.

Quando ne parlo con le mie amiche loro ridono e dicono che sono una “monaca” e che se lo facessi sarei meno rigida.

A me questa cosa fa un po arrabbiare perché penso che non c’entri nulla.

Mi da fastidio anche che loro pensino che sono una che non vuole lasciarsi andare.

Spesso sento che parlano delle cose che fanno e mi sembrano lontane da me anni luce.

Le ho sentite parlare di sesso orale e a me la cosa non è che interessi anzi se posso essere sincera mi fa un po schifo.

Sono io ad essere strana? queste cose devono essere fatte per stare bene con i ragazzi? loro sembrano farlo senza problemi e anche se penso che a molte non piaccia lo fanno lo stesso perchè sanno che piace ai ragazzi. Questi pensieri mi metto agitazione e a volte vorrei lasciare il mio ragazzo solo per il fatto che non voglio che lui me lo chieda.

Cosa posso fare? aiuto

Giadina

Cara Giadina,