Tg Diregiovani - Edizione 12 marzo

Tg Diregiovani – Edizione del 12 marzo

– ‘LA MIA SFIDA: CAMBIARE IL MONDO’ ARRIVA OGGI SU DISNEY+

Grande fonte di ispirazione e di speranza. Ma anche di determinazione, entusiasmo e creatività. Impossibile non lasciarsi meravigliare dalla ‘fame’ dei cinque studenti protagonisti de ‘La mia sfida: cambiare il mondo’: il documentario creato dal National Geographic Documentary Films e dal team vincitore di un Emmy Cristina Costantini e Darren Foster, in arrivo oggi su Disney+. La mia sfida: cambiare il mondo racconta di cinque studenti provenienti da diversi angoli del pianeta che portano i loro progetti imprenditoriali a Macao, in Cina, per competere per i Global Student Entrepreneur Award,conquistare l’attenzione internazionale e il primo premio di 100mila dollari. Un riconoscimento importante per rendere concreti i loro sogni e le loro idee, che hanno resistito alla crisi economica, a condizioni sociali disagiate, agli uragani e ai disordini civili;

– AIELLO, ESCE OGGI IL NUOVO ALBUM ‘MERDIONALE’

Esce oggi ‘Meridionale’ il secondo disco di Aiello. “È un progetto a cui tengo particolarmente. Ha avuto una gestazione lunga e non vedevo l’ora di condividerlo”, ha detto il cantante che nell’album ripercorre le sue radici attraverso un nuovo pop che mescola pop, rnb, clubbing, flamenco, fado e musica popolare un po’ come Aiello ha fatto nel precedente singolo, ‘Vienimi (a ballare)’. Nella tracklist, completamente dedicata al sud e alla Calabria, anche il brano ‘Che canzone siamo’ e ‘Ora’, portata in gara al 71esimo Festival di Sanremo;

– ‘A CASA TUTTI BENE’, EMMA MARRONE NEL CAST DELLA PRIMA SERIE DI MUCCINO

Dopo il debutto sul grande schermo ne ‘Gli anni più belli’, Emma Marrone torna a lavorare con Gabriele Muccino in ‘A casa tutti bene – La serie’: il primo progetto per la tv firmato da Muccino: reboot dell’omonimo film campione di incassi del 2018 del regista vincitore del David di Donatello. Le riprese della serie – in arrivo su Sky e in streaming su Now Tv quest’anno – inizieranno il 15 marzo a Roma, dove continueranno fino all’estate. La serie, sarà un family drama in otto episodi girati da Gabriele Muccino e da lui scritti insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile e Gabriele Galli, Camilla Buizza;

– ERMAL META VITTIMA DI COMMENTI RAZZISTI: “UN ODIO CHE NON POSSO ACCETTARE”

“Un odio che non posso accettare perché non deve passare il messaggio che dire certe cose sia normale”. Lo afferma con forza Ermal Meta in una Igtv su Instagram commentando una serie di messaggi ricevuti sui social a sfondo razzista. “Ci mancherebbe che adesso vince il cantautore albanese”, “Vai a cantare nel tuo paese”. Questo il tono dei commenti che il cantautore, da 26 anni in Italia, rivela “non per fare polemica” ma per far capire quanto l’odio possa “contaminare ogni cosa”. Ermal Meta risponde anche a chi gli dice di ignorare questo tipo di frasi: “Voltare le spalle a così tanta ignoranza è come fingere che vada bene. Se c’è un’ombra è perché qualcuno o qualcosa la fa. Non mi tange, ma non la accetto”;

– ‘SONO IO’, FUORI IL NUOVO DISCO DI WRONGONYOU

Wrongonyou pubblica oggi per Carosello Records ‘Sono io’, un disco pieno di verità in cui il cantautore di Grottaferrata si mette completamente a nudo mostrando il suo lato personale come non ha mai fatto prima. Ne esce un lavoro sincero che, nelle 9 tracce presenti in tracklist, parla dell’ultimo anno vissuto da Marco Zitelli – questo il vero nome del cantautore – delle sensazioni provate in quarantena, del suo rapporto con le donne e con la musica in un compendio di confessioni e ricordi, che comprendono anche una dedica a ‘Nonno Bruno’.