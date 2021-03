Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si lasciano: nozze annullate

ROMA – Amore al capolinea per Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. Dopo quasi 4 anni di relazione e due di fidanzamento ufficiale la coppia ha deciso di separarsi. L’ultima foto sui social tra la star e l’ex giocatore dei New York Yankees risale allo scorso 28 febbraio, quando i due erano nella Repubblica Domenica.

A rivelare la notizia è stato il New York Post. A quanto pare i diretti interessati avrebbero rimandato le nozze per ben due volte. Una, a causa della pandemia: “Aspettiamo, non c’è fretta. Accadrà quando sarà il momento giusto”, aveva detto tempo fa Jennifer Lopez sul rinvio della cerimonia. Al momento dai ‘J-Rod’, così è stata ribattezzata la coppia, non sono arrivate note ufficiali ma rumors sostengono che la relazione sia ‘saltata’ per l’attenzione di Rodriguez nei confronti di una giovane star dei reality.