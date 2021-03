Amici 20, ecco gli allievi che hanno conquistato la maglia del Serale

Sono state assegnate 7 nuove maglie per il serale di Amici 20, in partenza sabato 20 marzo in prime time su Canale 5.

Ad aggiudicarsele i cantanti Aka7even, Deddy e Tancredi e i ballerini Alessandro, Giulia, Tommaso e Martina. I 7 ragazzi si aggiungono a Gaia, Sangiovanni, Enula, Samuele, Rosa e Serena, per un totale di 13 posti già occupati per la fase finale del talent. Nel corso della settimana, saranno annunciati gli ultimi allievi che potranno accedere al Serale.