Con Treccani Dante è a tempo di Rap e on air

Roma – Chissà Dante Alighieri cosa avrebbe da dire, oggi, sul Rap e ancora chissà cosa sarebbe e farebbe sui social. ‘Il portale del sapere’ Treccani, in occasione del settecentesimo anniversario della morte del poeta fiorentino, va in questa direzione cercando di raccontare l’evoluzione della lingua italiana attraverso i testi della nuova generazione di artisti musicali ma anche portando il ‘dolce stilnovo’ su Instagram. Come e quando?! Gli appuntamenti, in collaborazione con Milano Digital Week e Rai Radio2, sono il 18 e il 25 marzo.

IL 18 MARZO DANTE A TEMPO DI RAP CON MURUBUTU E CLAVER GOLD

Il 18 marzo alle 19.30, Treccani e di sui canali social die di Milano Digital Week, Murubutu e Claver Gold, converseranno con Jessica Chia, giornalista de Il Corriere della Sera, dando voce alla loro interpretazione dell’Inferno di Dante. Un incontro fra narrazione e performance musicale e una riflessione sulla genesi del loro concept album Infernvm (31 marzo 2020, Glory Hole Records) ispirato al sommo poeta e votato come ‘Miglior Album Hip Hop Italiano’. Il disco di Murubutu e Claver Gold reinterpreta alcuni personaggi e concetti della terza cantica con un percorso di attualizzazione e comunicazione che passa attraverso i suoni e le metriche tipiche della musica rap. Figure come quelle di Caronte, Pier della Vigna, Taide verranno rilette alla luce di tematiche contemporanee quali dipendenza da sostanze, bullismo, prostituzione, individualismo, che sempre più caratterizzano la nostra società. converseranno congiornalista de Il Corriere della Sera,Un incontro fra narrazione e performance musicale e una riflessione sulla genesi del loro concept album(31 marzo 2020, Glory Hole Records) ispirato al sommo poeta e votato comeIl disco di Murubutu e Claver Gold reinterpreta alcuni personaggi e concetti della terza cantica con un percorso di attualizzazione e comunicazione che passa attraverso i suoni e le metriche tipiche della musica rap.

A RIMIRAR CHE RADIO: IL 25 MARZO DANTE SU INSTAGRAM PER RAI RADIO2

A Rimirar che Radio è un’iniziativa che vedrà gli account Instagram di Treccani e Rai Radio2 impegnati per tutta la giornata del 25 marzo. è un’iniziativa che vedrà gliimpegnati per tutta la giornata del