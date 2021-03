Franco126 vi porta in “Multisala”. Fuori ad aprile il suo nuovo disco

ROMA – Franco126 torna in scena e lo fa con “Multisala”. È questo il titolo del suo secondo atteso disco, in uscita per Bomba Dischi e Island Records il 23 aprile e già in preorder.

A due anni di distanza dal debutto solista senza Carl Brave con “Stanza singola”, il cantautore ci riprova e lancia un lavoro ancora una volta prodotto interamente da Stefano Ceri, suo fidatissimo producer. Due le anticipazioni avute sinora con i brani “Blue Jeans” in featuring con Calcutta e “Nessun perché”.

Per la copertina del disco Franco126, al secolo Federico Bertollini, sceglie una foto che lo ritrae da solo in una sala cinematografica: uno specchio di quello che stiamo vivendo ormai da un anno. Cover a parte, ultimo tassello da svelare sarà la tracklist, ancora top secret!