Isola dei Famosi. Daniela Martani, negazionisti c’eravamo tanto amati

ROMA – Daniela Martani, dopo le polemiche sulle sue posizioni negazioniste riguardo al vaccino, alle mascherina e al Coronavirus, è sbarcata ieri sull’Isola dei Famosi, nel gruppo dei “Buriños” insieme ad Awed, Vera Gemma, Gilles Rocca, Francesca Lodo e Paul Gascoigne.

La partecipazione dell’ex concorrente del Grande Fratello però non è passata inosservata. Vegana e impavida negazionista, la Martani in questi mesi di pandemia le ha dette ‘belle grosse’. In ordine sparso, “no alla mascherina, siete un popolo di lobotomizzati” e “noi vegani siamo immuni“. Senza dimenticare “vi denuncio per la violazione dei miei diritti costituzionali al ministero della Salute“, ha detto l’isolana ai controlli di Polizia in aeroporto alla richiesta di sottoporsi al tampone.

Negazionisti c’eravamo tanto amati, verrebbe da dire. L’inscalfibile Martani, infatti, per partecipare alla nuova edizione del reality, condotto da Ilary Blasi, ha effettuato: