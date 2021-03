Dal pap test é emerso che forse ho il papilloma virus…

Buongiorno Dottori, da una visita ginecologica con pap test é emerso che forse ho il papilloma virus, sono molto spaventata. devo fare la colposcopia mi é stato detto ma non ho ben capito cos é e se fa male. mi dareste maggiori informazioni. grazie

Rita, 25 anni

Cara Rita,

ti ringraziamo per averci scritto e per aver condiviso con noi i tuoi dubbi. Comprendiamo la tua preoccupazione ed il tuo spavento e cercheremo di aiutarti dandoti qualche informazione. L’infezione da Papilloma Virus Umano (Hpv) è un’infezione molto diffusa, trasmessa prevalentemente per via sessuale. Sebbene nella maggior parte dei casi sia transitoria e priva di sintomi evidenti, talvolta si manifesta attraverso lesioni benigne della cute e delle mucose. Probabilmente data l’incertezza dell’esito del pap test il tuo ginecologo vuole effettuare la colposcopia che essendo un esame di secondo livello consente, mediante uno strumento particolare e l’utilizzo di specifiche colorazioni, una visione ingrandita del collo dell’utero e delle eventuali lesioni rilevate con il test di screening.

L’esame dura qualche minuto e non è doloroso. E’ possibile avvertire un senso di formicolio o un lieve bruciore al momento dell’applicazione dell’acido acetico o delle soluzioni iodate, ma nulla di più.





Speriamo di averti tranquillizzata.

Un caro saluto!

L’equipe degli esperti