Anni da cane, primo ciak per la commedia young-adult di Fabio Mollo

ROMA – Battuto primo ciak per Anni da cane, il primo film Amazon Original italiano. Diretta da Fabio Mollo (Il padre d’Italia, Il sud è niente, Curon) e scritta da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi, la commedia young-adult sarà disponibile, questo autunno, in esclusiva su Amazon Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo.

ANNI DA CANE, LA STORIA



Anni da cane, prodotto da Notorious Pictures, racconta la storia di Stella, un’adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette, e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, è una centenaria. Per questa ragione, Stella crede che le rimanga poco tempo da vivere e decide di stilare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Con l’aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, la ragazza comincia così a vivere la sua vita al massimo, bruciando le tappe per paura di non avere tempo per fare tutte le esperienze. Ma l’incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, metterà tutto in discussione, stravolgendo totalmente la sua prospettiva.