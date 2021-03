House of Gucci, Jared Leto irriconoscibile nel film di Ridley Scott

ROMA – Jared Leto completamente irriconoscibile. E! Online ha mostrato la prima immagine dell’attore 49enne nei panni dello stilista Paolo Gucci in House of Gucci, le cui riprese si stanno svolgendo in Italia, il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci. L’interprete di Joker appare con i capelli grigi, pesanti rughe, qualche chilo in più e una giacca in velluto a coste di colore glicine.

HOUSE OF GUCCI, I PRIMI DETTAGLI SUL FILM

Oltre a Leto – che dal 18 marzo lo vedremo su Sky Cinema Uno e Now in Zack Snyder’s Justice League– nel cast troviamo Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, la mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci, nel film interpretato da Adam Driver. Tra gli interpreti anche Al Pacino nei panni di Aldo Gucci e Jeremy Irons in quelli di Rodolfo Gucci.

La pellicola dovrebbe arrivare sul grande schermo il prossimo 24 novembre, distribuito da MGM.