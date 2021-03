Oreo x Lady Gaga, arrivano in Italia i biscotti ispirati a ‘Chromatica’

Dopo il successo oltreoceano, sono arrivati anche in Italia i biscotti limited edition Oreo x Lady Gaga.

Il classico pack blu di OREO Original si tinge di rosa grazie al design unico ispirato all’album “Chromatica” della popstar, dando la possibilità di vivere una emozionante esperienza digitale che aspetta di essere scoperta.



Il contest

Con ogni confezione, infatti, è possibile partecipare a un’estrazione per vincere premi “musicali”. Fino al 31 maggio, utilizzando il codice presente sul retro di ogni pacchetto, si può partecipare al sorteggio giornaliero di 5 t-shirt del tour Chromatica e partecipare anche all’estrazione finale per vincere un esclusivo pacchetto viaggio per una delle due tappe europee del Chromatica tour, che si terranno a Londra e a Parigi.

“Questa collaborazione è ispirata al mondo di Chromatica, dove la gentilezza governa tutte le cose”, ha detto Lady Gaga.

Ecco perché solo sulle confezioni della Chromatica Limited Edition, i consumatori possono scansionare un codice QR per avere accesso all’esclusiva Gagagram, piattaforma da cui poter condividere alcuni messaggi della pop star con familiari, amici e persone care.

Un duetto con Lady Gaga

OREO lancia anche un’iniziativa per tutte le superstar in divenire, sfidando i Little Monsters e gli amanti di OREO a condividere la loro interpretazione di ‘Stupid Love’, il brano principale dell’album, ampiamente acclamato dalla critica. I video delle interpretazioni più belle potranno essere modificate per creare un video “DUET”, un duetto musicale virtuale insieme a Lady Gaga!

La confezione in edizione limitata è disponibile nella scatola da 220g composta da 5 comode monoporzioni nei principali punti vendita italiani.