Arte, al liceo Pilo Albertelli la mostra ‘A Roma con Cassola’

ROMA – Un percorso pittorico e multisensoriale allestito al liceo classico ‘Pilo Albertelli’ di Roma, con lavori degli studenti ispirati ai luoghi romani nell’opera dello scrittore Carlo Cassola, illustre ex allievo del liceo. È stata inaugurata oggi pomeriggio la mostra e la premiazione del concorso ‘A Roma con Cassola’, nell’aula Magna Grecia del liceo e in diretta su Youtube.

Dopo aver individuato la presenza di Roma nella produzione di Cassola, le studentesse e gli studenti del liceo hanno ritratto il paesaggio urbano di riferimento, riproducendo l’atmosfera dei racconti e dei romanzi dell’autore. In questo percorso iconografico, che ha avuto come esito finale il bando del concorso e la realizzazione della mostra, i docenti sono stati affiancati da artisti che hanno aderito spontaneamente all’iniziativa, con espressioni artistiche diverse e a diverso titolo: Franco Cenci, Alex Mezzenga, Paolo Monti, Delia Pizzuti, Laura Rossi, Smoe ed Alla Zarvanytska.

“La scuola è luogo di confronto e crescita anche grazie ad iniziative come questa, nata dal lavoro degli studenti e che si è concretizzata in una mostra, un dibattito, un libro, un catalogo- ha detto Fabio Salafia, docente del liceo– esperienze formative che vale dunque la pena di sottolineare. Gli studenti, infatti, si sono appassionati alla tematica e hanno espresso la propria creatività sulla scorta delle pagine e i luoghi di Cassola”.

Per la professoressa Nocita “la mostra rappresenta l’esito originale e inatteso di una ricerca intertestuale che non solo ha contribuito a migliorare la conoscenza dell’autore, ma che ha giovato alla formazione degli studenti in un periodo difficile come quello del lockdown, durante il quale anche il concorso era stato bandito”.