Tom & Jerry, l’intervista ai protagonisti che va oltre l’immaginazione

ROMA – I personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera, tornano sullo schermo. Il film Tom & Jerry salta l’uscita al cinema, con il perdurare dell’emergenza e la chiusura delle sale, e arriva in Italia in esclusiva digitale da giovedì 18 marzo, distribuito da Warner Bros. Pictures. La pellicola diretta da Tim Story e scritta da Kevin Costello sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

TOM & JERRY, IL TRAILER

TOM & JERRY, LA STORIA

Una delle rivalità più amate della storia dell’animazione, quella tra il gatto Tom e il topo Jerry, si riaccende tra i grattacieli di New York. Il primo, fan di John Legend, si guadagna da vivere suonando la tastiera a Central Park. Se questo non vi stupisce abbastanza il simpatico felino si finge cieco per racimolare più dollari. Il secondo, invece, una volta scoperto l’inganno del suo nemico lo smaschera agli occhi del pubblico impietosito per la (finta) cecità di Tom. Il gatto, rimasto senza tastiera, soldi e lavoro, ha come unico obiettivo sbarazzarsi del topolino. Furbo e velocissimo, Jerry si nasconde nell’hotel più lussuoso della ‘Grande Mela’. I colpi di scena sono assicurati.

Parallelamente alla storia di Tom & Jerry ci sono le avventure e disavventure di Kayla, interpretata da Chloë Grace Moretz: una giovane donna appena assunta dall’hotel grazie ad un prestigioso curriculum (ma di un’altra persona). Grazie alla sua determinazione, astuzia e intraprendenza, la ragazza riesce ad entrare a far parte dello staff. Il suo compito sarà quello di gestire il matrimonio di una famosissima coppia di celebrità.

Le due avventure/disavventure si incrociano mettendo letteralmente a soqquadro l’hotel. La rivalità tra Tom e Jerry metterà a rischio il lavoro di Kayla. Lei decide di far assumere il gatto per far ‘sparire’ il topo, che potrebbe mettere in cattiva luce il buon nome della struttura. Dal canto suo, Jerry non ha intenzione di lasciare i comfort dell’hotel.

Riusciranno i nostri ‘eroi’ a non combinare guai irrimediabili?