Quante sono le giovani vittime del Covid? I dati nella Giornata che ricorda chi non ce l’ha fatta

Hanno nomi e cognomi anche se nelle statistiche sono solo numeri. Oggi, 18 marzo, è la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Un virus che si è rivelato letale soprattutto per le persone di età avanzata, ma che non ha risparmiato i giovani. Quanti sono i ragazzi che non ce l’hanno fatta?

Secondo i dati dell’Iss, al 1 marzo erano 254 i morti di Sars Cov-2 con età inferiore ai 40 anni (152 uomini e 102 donne con età compresa tra 0 e 39 anni).

“Di 62 pazienti di età inferiore a 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche – si legge nel report sulle caratteristiche dei deceduti – Degli altri pazienti, 156 presentavano gravi patologie preesistenti (cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e 36 non avevano diagnosticate patologie di rilievo”.

Andando nel dettaglio:





sono 10 i decessi di età compresa tra 0 e 9 anni

11 le vittime tra 10 e 19 anni