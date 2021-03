Didacta, l’economia circolare e le opportunità per gli studenti

ROMA – ‘Educare alla circolarità: esperienze di economia circolare al centro dei percorsi partecipati sugli obiettivi dell’Agenda 2030’ è il titolo del webinar di questo pomeriggio nell’ambito di Fiera Didacta, appuntamento annuale dedicato al mondo della scuola, organizzato da Firenze fiera con la partnership scientifica dell’Istituto nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca innovativa (Indire). Economia circolare, trattamento del rifiuto e educazione ambientale, questi i temi al centro dell’iniziativa che si è svolta proprio in occasione della Giornata mondiale del riciclo.

Giovanni Corbetta, Direttore generale di Ecopneus, società consortile composta dalle principali multinazionali produttrici di pneumatici, ha sottolineato il ruolo cruciale giocato dalla formazione e dall’educazione ambientale nelle scuole. Pilastri che sono parte integrante dell’attività quotidiana del consorzio che, in collaborazione con Legambiente, forma insegnanti e docenti sull’economia circolare, portando all’attenzione delle nuove generazioni esempi concreti di prodotti che, una volta arrivati a ‘fine vita’, si possono trasformare in altri oggetti utili alla collettività.

“Ecopneus- ha precisato Corbetta- si preoccupa di gestire pneumatici arrivati a ‘fine vita’. Recuperiamo questi rifiuti dai gommisti italiani, li frantumiamo, suddividendo i vari materiali, e riutilizziamo le singole componenti destinandoli a nuovi impieghi. È un esempio di economia circolare, un rifiuto scomposto torna a prendere vita in altra forma. Proviamo a raccontare questo concetto nelle scuole, attraverso incontri divulgativi e formativi”.

“Conou ha messo in campo un progetto comunicativo ambizioso: abbiamo sviluppato una serie di videogiochi scaricabili sullo smartphone volti a sensibilizzare i ragazzi sui temi dell’educazione ambientale. Si tratta di giochi a quiz, i livelli vengono superati in base al numero di risposte esatte. È un modo per arrivare ai giovani attraverso nuove forme di comunicazione”. Ha spiegato Riccardo Piunti, vicepresidente Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.