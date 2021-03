Cuccioli di leone “tormentano” il papà: il video tutto da ridere

Non basta essere il re della giungla per guadagnarti un po’ di meritato riposo.

Quando i cuccioli, sia umani che non, vogliono attenzioni non c’è niente che li trattenga. Neanche il ruggito di un leone.

In questo video diventato virale, un gruppo di leoncini vogliono giocare con i loro papà. Peccato che loro sembrano non averne proprio voglia!

Dopo il primo, anche il secondo leone si arrende e si alza, sconfitto dalla forza di “persuasione” dei suoi cuccioli.