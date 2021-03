Tg Diregiovani – Edizione del 19 marzo

– OGGI LO SCIOPERO GLOBALE PER IL CLIMA

I giovani e i cittadini di tutto il mondo, si riuniranno oggi, sia fisicamente che virtualmente, in occasione dello Sciopero globale per il Clima, organizzato dal movimento Fridays for Future, per chiedere ai governi di intraprendere azioni urgenti e concrete per evitare il collasso climatico. ‘Basta False Promesse’ sarà questo lo slogan che le ragazze e i ragazzi, lanceranno nella loro mobilitazione. A seconda delle aree territoriali e alle relative norme di prevenzione Covid-19,nel corso della giornata, si alterneranno azioni fisiche e iniziative digitali sui canali Fridays For Future Italia. È prevista infine un’azione online in tutta Italia: una videochiamata su Zoom con musica, discorsi e un enorme Social Bombing alle ore 18.30;

– DEMI LOVATO RIVELA: “STUPRATA DAL PUSHER LA NOTTE DELLA MIA OVERDOSE”

“Non sono solo andata in overdose. Sono stata anche stuprata”. La racconta così Demi Lovato la notte del 2018 in cui quasi ha perso la vita. Nella docuserie in quattro parti in uscita il 23 aprile su YouTube dal titolo ‘Dancing with the devil’, la star fa un resoconto preciso dei fatti che hanno portato alla notte dell’overdose e alla conseguente rinascita. Demi è stata aggredita dal suo spacciatore dopo aver perso coscienza, era stato proprio lui a fornirle una dose quasi letale di eroina e Fentanyl preparata per poter approfittare di lei. L’artista quella notte, ha avuto tre ictus e un infarto che le hanno lasciato un danno cerebrale permanente che le impedisce di guidare o di leggere correttamente;



– NEL NUOVO VIDEO DI GAZZELLE LE IMMAGINI IN ESCLUSIVA DELLA SERIE TV ‘NUDES’

È visibile per 48 ore soltanto in anteprima su RaiPlay il videoclip di ‘Un po’ come noi’, il nuovo singolo di Gazzelle estratto dal terzo disco ‘Ok’. Realizzato da Bim Produzione, con la regia del collettivo Bendo, il video svela le prime immagini della serie tv ‘Nudes’, adattamento italiano dell’omonimo teen drama norvegese, in arrivo in esclusiva su RaiPlay il 20 aprile. Il video del singolo ‘Un po’ come noi’ nasce proprio dalla collaborazione artistica tra Bim Produzione, Maciste Dischi Edizioni, Sony Music Publishing (Italy) e Nelida Music, nel comune intento di coinvolgere musicisti appartenenti alla scena indie italiana in linea con il progetto della serie;

– BENETTON SCEGLIE GHALI COME BRAND AMBASSADOR: “AMMIRIAMO LE SUE IDEE”

United Colors of Benetton ha scelto Ghali come brand ambassador del 2021. E non solo. Il rapper – italiano di origini tunisine e cresciuto nella periferia milanese, creerà insieme all’azienda una capsule collection attraverso cui verranno celebrati valori, come l’integrazione, il dialogo e la diversità. L’artista su Instagram ha dichiarato di essere entusiasta di questa nuova avventura ricordando i sacrifici che ha fatto sua mamma per comprargli i vestiti;



– ‘SUL PIÙ BELLO’, AD APRILE PRIMO CIAK DEI DUE SEQUEL DEL TEEN DRAMA

Dopo il successo di ‘Sul più bello’, stanno per arrivare altri due capitoli che proseguiranno la storia raccontata nel primo film, presentato ad Alice nella Città 2020. Il 9 aprile inizieranno, tra Torino e Parigi, le riprese dei due sequel ‘Ancora più bello’ e ‘Sempre più bello’ in programma per dieci settimane. Accanto al cast del primo episodio ci saranno anche Giancarlo Commare, Jenny De Nucci, Giuseppe Futia e Diego Giangrasso. ‘Ancora più bello’ sarà nelle sale a settembre 2021 e ‘Sempre più Bello’ a San Valentino 2022. Entrambe i film saranno diretti da Claudio Norza.