Altrove Film Festival, ragazzi alla prova del ciak

ROMA – “La nostra idea editoriale è stata quella di trattare la produzione audiovisiva scolastica al pari di tutte le altre, immaginando un festival esclusivamente dedicato alle scuole, ma che aspirasse ad avere il respiro e l’atmosfera scintillante di eventi nazionali e internazionali di rilievo, e di costruirlo attorno a un tema, quello dell’altrove, che ci potesse dire qualcosa di specifico e di rilevante sul presente”.

Con queste parole il direttore artistico Roberto Molterni ha voluto presentare l”Altrove Film Festival’, il primo evento dedicato a sceneggiature e opere audiovisive firmate da ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, che si terrà sulla piattaforma MYMovies, dal 25 al 28 marzo. La quattro giorni, organizzata dall’Università ‘Roma Tre’, dall’editore Audino e dalla Fondazione intitolata a Luigi Malerba, riunirà studenti provenienti da oltre quaranta istituti superiori di tutta Italia, con una sfida: raccontare in un film l’incontro con l’altro. Potranno farlo in base a due diverse categorie di concorso: il ‘pitch’, ovvero il racconto orale di un soggetto come si fa quando si deve vendere a un produttore una storia, o un cortometraggio, di finzione o documentario.

Tra i giudici chiamati a formulare il verdetto, anche il regista Francesco Lagi (‘Summertime, Netflix’) e la giornalista Rai Giovanna Bonardi. Ma non mancheranno volti noti nemmeno tra gli ospiti della prima edizione: è il caso dello sceneggiatore Massimo Gaudioso, vincitore di recente del David di Donatello per la migliore sceneggiatura con il film ‘Dogman’ (2018) di Matteo Garrone; o ancora, il direttore della fotografia Massimo Schiavon e il produttore Roberto Gambacorta, vincitore per due volte del David di Donatello per i cortometraggi.

E poi, spazio alle proiezioni: dal film ‘Due piccoli italiani’ (2018), opera prima di Paolo Sassanelli a ‘Anija-La nave’ (2012), documentario sull’immigrazione albanese alla presenza del regista Roland Sejko, che con questo film ha vinto il David di Donatello. Ma ad ‘Altrove film Festival’, il video va a braccio con il teatro: si intitola Itaca per sempre, lo spettacolo teatrale nato dall’omonima opera dello scrittore Luigi Malerba, a cura dell’ Associazione Culturale ‘Trento Spettacoli’ di Daniele Filosi.

Per conoscere il programma completo dell’evento e tutti gli altri ospiti presenti, basta andare sul sito www.altrovefest.it o seguire le pagine social ufficiali.