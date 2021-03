Giornata mondiale dell’acqua, l’invito di ENO

ROMA – “Celebrando tutti i diversi modi in cui l’acqua giova alle nostre vite che possiamo dare il giusto valore all’acqua e salvaguardarla efficacemente per tutti”. Questo invito, con cui si apre la pagina dedicata al ‘Word water Day’, è stato ripreso da ENO – Environment Online – la rete globale di scuole e comunità per lo sviluppo sostenibile, nata in Finlandia nel 2009 che ha deciso di lanciare una sfida a tutte le scuole iscritte all’associazione in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, il 22 marzo prossimo: inviare e condividere foto e documenti dei lavori realizzati dopo aver studiato i problemi dell’acqua attraverso il tema delle Nazioni Unite ‘Valorizzare l’acqua’.

Condivisione è la parola chiave di ENO: quando le scuole condivideranno i lavori, dovranno ricordarsi di pubblicare i singoli progetti sulle piattaforme ENO senza mai dimenticare gli hashtag pensati per l’occasione. “Invito tutte le scuole d’Italia a partecipare all’appello di ENO”, ha affermato Annamaria De Luca, neo responsabile nazionale di ENO che, pur riconoscendo le difficoltà delle scuole durante la pandemia, ha ricordato come la rete renda più facile partecipare e dare il proprio contributo.