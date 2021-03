Loki, rilasciato il poster dell’attesissima serie Marvel Studios

ROMA – Dopo WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, Disney ha rilasciato il poster e la data di uscita di Loki. La terza serie originale targata Marvel Studios debutterà in esclusiva sulla piattaforma l’11 giugno con un episodio a settimana (per un totale di sei).

LOKI, TRAMA E CAST

Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant.

Dietro la macchina da presa c’è Kate Herron con Michael Waldron come capo sceneggiatore.

LOKI, IL POSTER