Studenti a lezione di sostenibilità: torna il progetto “GSE incontra le Scuole”

Oltre 21mila studenti, 178 istituti scolastici e 12 Regioni italiane coinvolte dal 2011 ad oggi.

Queste, le cifre che hanno segnato il successo di ‘GSE incontra le Scuole’, il progetto formativo nato per diffondere la cultura della sostenibilità a tutti gli studenti dalla seconda classe della primaria in poi.

“Non possiamo dimenticare che l’educazione è uno dei temi al centro dell’Agenda 2030 ONU”, ha spiegato il Gestore dei Servizi Energetici, società del ministero dell’Economia, con il compito di promuovere lo sviluppo sostenibile nel Paese attraverso l’incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica che ha deciso di non fermarsi nemmeno durante la pandemia.

Se è vero che la formula delle ‘classi virtuali’ e della didattica a distanza ha preso il via durante il 2020, la società del ministero dell’Economia torna a scommettere sul digitale con il lancio di un altro progetto di formazione completamente gratuito, ‘GSE incontra le Scuole LIVE’.

L’obiettivo?

Disegnare insieme a studenti e insegnanti un percorso esperienziale che renda i giovani più consapevoli del ruolo che i singoli comportamenti individuali rivestono in una società, a garanzia di un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente.

Un unico tema, dunque, lo Sviluppo Sostenibile e le Energie rinnovabili, ma declinato in molteplici sfumature, senza rinunciare alla dimensione del gioco, delle animazioni e della leggerezza, per avvicinare anche i più giovani.

Il GSE garantisce per gli incontri in diretta streaming, programmi diversificati e materiale informativo multimediale. Ai genitori e le scuole interessati al progetto basterà mandare un mail all’indirizzo GSEincontraleScuole@gse.it per essere subito contattati.