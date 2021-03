Fuma erba da anni, quando non riesce a procurarsele cambia personalità…

Il mio compagno fuma erba da molti anni, quando non riesce a procurarsele cambia completamente personalità, quello che mi ferisce profondamente e’ che mi tratta male, ferisce con parole pesanti, questo mi destabilizza tantissimo. In quei momenti non so cosa fare. Grazie per la cortese attenzione

Rosanna, 50 anni

Cara Rosanna,

da quello che ci descrivi ci sembra di capire che il tuo compagno quando non ha più l’erba abbia una crisi di astinenza. Questo stato porta ad atteggiamenti fuori dal controllo e a volte aggressivi nei toni.

Immaginiamo come possa essere difficile, per te, gestire questi momenti in cui lui cambia completamente e inveisce contro di te.

Pensi che possa aver instaurato un rapporto di dipendenza con queste sostanze? E’ una difficoltà che riscontri nell’ultimo periodo o è una modalità abitudinaria?…

Forse il primo passo è proprio quello di riconoscere che c’è un problema e che in quanto tale va affrontato con figure specializzate. Spesso pensiamo che l’amore incondizionato e il supporto possano bastare, ma soprattutto quando entriamo in aree così complesse il coinvolgimento emotivo non è di aiuto ma anzi come tu stessa hai raccontato diventa il bersaglio delle molteplici frustrazioni.

Magari potreste cominciare a parlarne voi in coppia, di questi cambiamenti, di come tu ti senta in quei momenti, della paura, della rabbia che ti investono. E poi potresti suggerire di confrontarsi con uno Psicologo con cui aver uno spazio neutro privo da ogni giudizio ma che gli permetta di fare maggiore chiarezza sul periodo che sta vivendo. Oppure sul territorio ci sono tanti organizzazioni che si occupano nello specifiche dell’area delle dipendenze da sostanze e ci sono molte iniziative tra cui i gruppi di aiuto che possono essere dei validi supporti. Lavorare in gruppo, con persone che hanno le stesse difficoltà può essere uno strumento di riconoscimento importante oltre che fornire strategie funzionali per arginare questi momenti.

Speriamo di averti dato dei suggerimenti utili se hai altri dubbi torna a scriverci.