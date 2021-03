Blocco 181, annunciato il cast della prima serie di Salmo

ROMA – Giovani e promettenti attori, affermati professionisti della regia, uno dei fotoreporter più noti e apprezzati al mondo: ecco i primi nomi che vanno a comporre il cast tecnico e artistico di Blocco 181, la nuova produzione Sky Original realizzata con TapelessFilm e Red Joint Film. Un progetto originale in cui Sky ha voluto il pioniere del rap italiano Salmo, in un ruolo per lui inedito: supervisore e produttore musicale ma anche produttore creativo e attore.

Alla regia della serie prodotta da Sky Studios – composta da otto episodi, ambientata tra le comunità multietniche della Milano di periferia – ci saranno Giuseppe Capotondi (Suburra – La serie, La Doppia Ora, La tela dell’inganno) con Ciro Visco (Gomorra – Quarta stagione, Doc – Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio (che ha all’attivo campagne pubblicitarie per numerosi brand internazionali e collabora con molte case di produzione di tutto il mondo).

“In Blocco 181 racconteremo una storia in cui i personaggi non fanno quello ci si aspetta da loro. In un mondo in cui si naviga a vista, in cui spesso l’orizzonte è coperto dalla nebbia, è impossibile seguire perfettamente la riga di mezzeria. I nostri protagonisti fanno di tutto per emanciparsi dalle famiglie, dai costrutti sociali, da loro stessi: un po’ per ambizione, per innamorarsi, o per guadagnare potere. Per cercare di essere felici. Ecco perché sono molto contento di far parte del team creativo di Blocco 181. Con Ciro Visco e Matteo Bonifazio, insieme alla produzione Sky Studios, stiamo immaginando e vogliamo realizzare una favola nera in cui domini l’inaspettato dell’animo umano: ciò che per me, da regista, è più interessante raccontare“, ha dichiarato Giuseppe Capotondi.