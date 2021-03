Per qualche secondo sono stato dentro senza preservativo…

Salve sono un ragazzo di 21 anni. Dopo 3/4 giorni dalla fine del ciclo della

mia ragazza abbiamo avuto un rapporto. Per qualche secondo sono stato dentro senza profilattico e l’eiaculazione vera è avvenuta tempo dopo, all’esterno.

C’è probabilità che quel poco tempo che c’è stato un rapporto non protetto

sia rimasta incinta?

Anonimo, 21 anni

Caro Anonimo,

comprendiamo le tue preoccupazioni, sai è naturale avere dubbi e perplessità sulla sessualità. Proviamo a darti delle informazioni.

Affinché si possa instaurare un concepimento deve esserci un

rapporto non protetto con penetrazione ed eiaculazione interna ai genitali femminili durante i giorni fertili della donna, che solitamente in un ciclo regolare di 28 giorni, cadono tra l’11° ed il 18° giorno di ciclo.

Da quanto ci scrivi, la penetrazione è durata davvero poco e l’eiaculazione è avvenuta esternamente, quindi i rischi sarebbero davvero bassi anche se con la sola consulenza online non possiamo darti certezze assolute.

Per il futuro, visto che non è così facile individuare i giorni fertili poichè l’ovulazione può tardare o anticipare, ti consigliamo di indossare il preservativo dall’inizio alla fine del rapporto, per vivere la vostra intimità con maggiore serenità.

Un caro saluto!