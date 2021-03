Mi sta prendendo l’ansia forse perchè leggo troppe notizie su internet…

Ho avuto un rapporto con preservativo il giorno dopo la fine del mio ciclo. Con il preservativo il mio ragazzo non è venuto e quindi abbiamo terminato il rapporto ed è venuto in altro modo, ovviamente fuori. Si è pulito e ci siamo messi a dormire. Dopo circa un’oretta, stavamo per riprendere il rapporto e per un secondo, forse nemmeno, mi ha toccato un po’ con il glande e si è appoggiato leggermente ma non penetrando totalmente perché l’ho spinto per paura. Ovviamente poi non c’è stato piu’ nessun rapporto. Ora non so perchè ho l’ansia. Rischio qualcosa? Grazie e scusate se sono stata cosí esplicita.





Maria, 26 anni

Cara Maria,

rispetto a quanto dici vorremmo subito tranquillizzarti non vi sono assolutamente rischi per una gravidanza inattesa. Tieni presente che affinché vi sia un concepimento è necessario un rapporto completo con eiaculazione interna inoltre la donna deve trovarsi nei suoi giorni fertili. Voi avete utilizzato un preservativo ed in più l’eiaculazione è avvenuta all’esterno. Successivamente da come ci scrivi non vi è stato alcun contatto che possa far pensare ad un probabile concepimento. Speriamo di averti rassicurato. Rispetto alle ricerche sul web, vorremmo suggerirti di cercare solo siti gestiti da professionisti e di evitare forum o siti non attendibili, perché come hai sperimentato, mettono in confusione ed soprattutto attivano ansie ingiustificate.

Sperando di averti chiarito le idee ti invitiamo a scriverci nuovamente per qualsiasi dubbio o perplessità.

Un caro saluto!