Black Adam, Pierce Brosnan sarà Dr. Fate nel film con Dwayne Johnson

ROMA – Da James Bond a supereroe in un cinecomic. Pierce Brosnan è pronto per indossare l’elmo del Destino per interpretare Dr. Fate (uno degli storici membri della Justice Society of America) in Black Adam, con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson. A svelarlo sono state Warner Bros. e DC Films dopo l’annuncio di Helen Mirren scelta come villain di Shazam! Fury of the Gods.

Nel cast con The Rock e Brosnan anche Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Aldis Hodge in quelli di Hawkman e Quintessa Swindell in quelli di Cyclone e Marwan Kenzari (l’interprete di Jafar nella versione live action di Aladdin), il cui ruolo non è ancora stato annunciato.

Le riprese di Black Adam, dopo vari slittamenti a causa del Covid, inizieranno a breve. Ma ancora non sappiamo quando arriverà sul grande schermo.