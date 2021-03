La ragazza che sto frequentando fa uso abitudinario di cannabis da anni…

cannabis da anni: mi ha raccontato che fuma convinta CBD ogni giorno anche per limitare il consumo di sigarette, e ogni tanto il THC con gli amici. La cosa mi ha deluso e mi preoccupa: io ripudio quella roba (sigarette comprese) e, da felice ignorante di quel mondo, vorrei delucidazioni sulla gravità della sua dipendenza. È davvero più “naturale” fumare erba anziché tabacco, parole sue in cui riscontro un velo di ipocrisia?

Chiaramente mi sono venuti mille dubbi sulla relazione: non la giudico e so che bisogna accettare le persone con pregi e difetti, ma se da un lato

posso chiudere un occhio sul suo vizietto (in fondo forse è come chi ha

quello dell’alcool), dall’altro non voglio accettare di trovarmi in

situazioni in cui la vedo fatta o che fuma quello schifo con gli amici,

scenario che mi ha già paventato (senza propormi di fumare ovvio). Ho unostile di vita diverso, non è detto sia migliore ma non mi piacciono le

“tentazioni”.

Alla luce di questo, chiedo: secondo voi può reggere una relazione sulla

base di un simile compromesso? So che non conoscete a fondo la persona macome potrei comportarmi adesso?

Mi baso sulla vostra preziosa esperienza per avere risposte a queste

domande. Concedetemi infine una chiosa malinconica: è giovane, bella, stare insieme è piacevole…so che ha iniziato per mitigare le sofferenze familiari ma davvero non capisco come si possa finire sotto a certe sostanze. Spero nel vostro aiuto.

Anonimo

Caro Anonimo,

ci sembra di capire che questa sia una frequntazione “fresca” e come sempre all’inizio c’è bisogno di conoscersi proprio per capire se vi possa essere una base per andare avanti.

Questa base può essere fatta di tante cose, ogni coppia sceglie una sua base di partenza, molto dipende anche da che direzione si vuole dare ad una relazione, se si ha intenzioni di costruire sicuramente deve esserci una similarità in alcuni valori e scelte di vita.

Non possiamo dirti in che percentuale funzionerà o meno, questo puoi saperlo soltanto tu, forse potresti chiederti quanto ti piace questa ragazza e se sei disposto ad approfondire o meno.

Se senti di tenerci potresti anche prenderti del tempo per capire come ti fa sentire stare in questa situazione e allo stesso tempo iniziare a parlarne con lei per comprendere questo suo bisogno, provando a farle capire le tue idee. Magari potresti aiutarla a scoprire altre modalità per esternare un suo malessere senza far uso di sostanze.

Quanto sei disposto ad andare in profondità di questa conoscenza devi capirlo tu stesso.

Il consumo di cannabis, oltre al senso di rilassatezza ed euforia, può avere degli effetti psicologici e neurologici tra cui: riduzione della memoria, riduzione dei riflessi, alterazione della coordinazione dei movimenti, alterazioni dell’umore, allucinazioni, panico ecc…

L’influenza del consumo di cannabis sulle funzioni di memoria o sulla alterazione dei movimenti può avere degli effetti secondari molto pericolosi come la ridotta capacità di guidare. L’abuso di cannabis, come per altre sostanze psicotrope, può portare ad una dipendenza psicologica.

Vi è una grande soggettività rispetto alle reazioni; il tipo di consumo, la quantità e la personalità del consumatore influenzano gli effetti all’uso della sostanza.

Ci scrivi che questa ragazza ne fa un uso abitudinario, alternando sostanze con THC (il cannabinoide psicoattivo ) a sostanze senza, non possiamo attraverso una consulenza online stabilire se abbia o meno una dipendenza psicologica e quali siano i suoi effetti specifici.

Potresti continuare a reperire maggiori informazioni così da farti una tua idea e parlare con lei degli effetti e rischi del consumo di sostanze.

Qualora capissi che ha voglia ed è motivata a trovare altre modalità per stare meglio potresti consigliarle di rivolgersi presso un consultorio o comunque richiedere un sostegno psicolgico per affrontare il suo malessere dovuto a sofferenze familiari.

Un caro saluto