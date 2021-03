the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione 25 marzo 2021

– TOKYO 2020, È PARTITO DA FUKUSHIMA IL VIAGGIO DELLA TORCIA OLIMPICA

È partito da Fukushima il viaggio della torcia olimpica per le Olimpiadi di Tokyo 2020, un tour di 4 mesi che attraverserà tutte le 47 prefetture del Giappone e si concluderà il 23 luglio con la cerimonia di apertura. Circa 10mila tedofori sosterranno la ‘fiamma’ color oro rosa ispirata al sakura, il fiore di ciliegio simbolo della primavera nel Paese. La staffetta è iniziata dal National Training Center J-Village di Fukushima, alle ore 9 locali (l’una di notte in Italia). A causa delle restrizioni COVID-19, l’evento è stato trasmesso in live streaming senza la presenza di spettatori. Da Fukushima, il viaggio della torcia olimpica proseguirà progressivamente a sud, raggiungendo la prefettura dell’isola di Okinawa verso l’inizio di maggio, prima di spingersi verso l’Hokkaido, all’estremo nord del Giappone, e poi verso Tokyo;



– KATY PERRY E TAYLOR SWIFT, DOPO LA FAIDA ARIA DI DUETTO TRA LE DUE POPSTAR

Per anni Katy Perry e Taylor Swift si sono fatte le guerra. Ora la faida che le ha viste contrapposte sembra essere conclusa e addirittura sarebbe nell’aria un duetto. Un progetto che potrebbe prendere corpo dopo le ultime dichiarazioni della Perry. La cantante, neo mamma, è tornata al banco dei giudici del talent ‘American Idol’. Nell’ultima puntata, serata di duetti, due ragazze hanno messo da parte le loro divergenze per cantare insieme. È così che Katy ha tirato in ballo la celebre collega dicendo: “Riuscite ad immaginare io e Taylor lavorare insieme? Che cosa potremmo fare?”. Si riaccende la speranza dei fan, che ora auspicano a una reale proposta. Taylor Swift non ha ancora risposto ma ha, intanto, annunciato l’arrivo di un nuovo singolo: il primo estratto dal disco in uscita il 9 aprile ‘Fearless’;

– ‘INGENUITY’ SI PREPARA PER IL PRIMO VOLO SU MARTE

Il primo volo di ‘Ingenuity’ su Marte è sempre più vicino. Il Mars Helicopter della NASA potrà effettuare il test di decollo dopo l’8 aprile, diventando il primo elicottero a volare su un altro pianeta. Una volta schierato, ‘Ingenuity’ avrà 30 giorni marziani, (31 giorni terrestri), per condurre i suoi voli di prova. Al momento, ‘Ingenuity’ si trova sulla ‘pancia’ di ‘Perseverance’, il rover della NASA atterrato su Marte lo scorso 18 febbraio. Come spiega la NASA, per compiere lo storico volo dovrà trovarsi al centro del suo ‘campo d’aviazione’: una zona di 10 x 10 metri dove ‘Perseverance’ si sta dirigendo in questi giorni;



– ‘BLACK WIDOW’, I MARVEL STUDIOS ANNUNCIANO L’USCITA SU DISNEY+

Speravamo di vederla sul grande schermo, ma i Marvel Studios hanno annunciato a sorpresa che ‘Black Widow’ uscirà in contemporanea nelle sale e su Disney+ il prossimo 9 luglio, per il perdurare dell’emergenza coronavirus. Ambientato nel lasso di tempo compreso tra ‘Captain America: Civil War’ e ‘Avengers: Infinity War’, il thriller di spionaggio del Marvel Cinematic Universe vede la Vedova Nera costretta ad affrontare il suo passato legato al KGB e a combattere contro un nuovo nemico, il potente Taskmaster;

– EMANUELE ALOIA ANNUNCIA L’ALBUM D’ESORDIO ‘SINDROME DI STENDHAL’

Emanuele Aloia ha annunciato l’uscita del suo album di debutto, il primo, tra l’altro, per Sony Music Italy. Sarà disponibile dal 16 aprile ‘Sindrome di Stendhal’. Ad rivelarlo lo stesso cantautore sui social, che negli ultimi mesi ha scalato le classifiche digitali con brani come ‘Il bacio di Klimt’, ‘L’urlo di Munch’ e ‘Girasoli’. Il progetto racchiude, in un quadro finalmente completato, tutto l’universo di Emanuele, popolato da pittori, scrittori e dalle parole e protagonisti delle opere d’arte più famose di sempre: dalla Venere di Botticelli a Banksy, da Romeo e Giulietta all’eterno ritorno di Nietzsche.