ANTICIPAZIONI| Speravo de mori’ prima, Totti tra Cassano e Ilary Blasi

SPERAVO DE MORI’ PRIMA, ANTICIPAZIONI EPISODI 3 E 4

Il Capitano è pronto per il proprio riscatto. Nella sua nuova vita “francescana”, in cui dieta ferrea e allenamenti degni di Rocky sono i suoi comandamenti, si manifesta improvviso il ricordo del suo amico Cassano e delle sue “cassanate”. Sul campo arrivano i risultati: i suoi goal e le sue prestazioni sono decisivi, checché ne dica Spalletti. Ilary, Vito, e i suoi amici d’infanzia sono convinti che i tempi siano maturi per un ritiro sulla cresta dell’onda.

Baldissoni offre a Totti il rinnovo di un anno. Dubbioso, Francesco si confronta con Ilary, che gli suggerisce di ponderare anche le proposte di altri club, assicurandogli che lo seguirebbe ovunque. Questa dimostrazione d’amore lo porta a ripercorrere, nei suoi ricordi, tutta la loro storia. Dopo aver chiamato Pirlo e Del Piero, ripensa a ciò che, anni prima, gli disse suo padre Enzo. Decide, infine, di rimanere a Roma: la sua unica e vera casa.

SPERAVO DE MORI’ PRIMA, IL CAST

Oltre a Pietro Castellitto (che ha debuttato alla regia con ‘I predatori’, il miglior esordio del 2020) nei panni di Francesco Totti, nel cast Greta Scarano nei panni di Ilary Blasi, sua moglie; Gianmarco Tognazzi in quelli di Luciano Spalletti, ultimo allenatore della sua carriera; Monica Guerritore in quelli della madre del ‘Pupone’, Fiorella; Giorgio Colangeli, invece, in quelli del padre; Primo Reggiani in quelli di Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano; Alessandro Bardani in quelli di Angelo Marrozzini, cugino del Capitano; Gabriel Montesi e Marco Rossetti in quelli rispettivamente di Antonio Cassano e Daniele De Rossi; Massimo De Santis in quelli di Vito Scala; Eugenia Costantini e Federico Tocci in quelli dei genitori di Totti da giovani.

La serie – tratta da Un capitano di Francesco Totti e Paolo Condò (edito da Rizzoli Libri S.p.A.) – è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu.