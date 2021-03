the_date('c');?>

Quanto dura l’effetto della cocaina?…

Buonasera,

vorrei sapere quanto dura l’effetto della cocaina e se è vero che non fa sentire la stanchezza ne’ la fame.

Sapete darmi qualche info in più?

Anonimo

Caro Anonimo, grazie per averci scritto.

Proviamo a rispondere alle tue richieste dandoti qualche informazione in più sugli effetti della cocaina che, in genere a livello psichico sul sistema nervoso centrale, sono stati riassunti in quattro stadi di diversa gravità determinati dalla quantità di dose e dalla frequenza d’uso. Ti elenchiamo qui sotto i quattro stadi tra cui risultano evidenti anche gli effetti indicati da te nella mail:

Euforia, caratterizzato da labilità affettiva, accresciuta performance cognitiva e motoria,

ipervigilanza, anoressia ed insonnia;

Disforia, caratterizzato da tristezza, malinconia, apatia, difficoltà di attenzione e di concentrazione, anoressia e insonnia;

Paranoia, caratterizzato da sospettosità, paranoia, allucinazioni e insonnia;

Psicosi, caratterizzato da allucinazioni, comportamento stereotipato, ideazione paranoide, insonnia, perdita di controllo degli impulsi, disorientamento.

A livello periferico, l’aumentata liberazione di dopamina, adrenalina e noradrenalina scatena nell’organismo una reazione di allarme, con attivazione del sistema cardiovascolare e risultante tachicardia ed ipertensione.

Relativamente alla durata degli effetti della cocaina, di cui ci chiedi, questi durano circa 30 minuti e sono spesso seguiti da ansia, depressione, senso di svuotamento che possono durare alcune ore.

Gli effetti piacevoli sono difficili da mantenere nel tempo e uno dei problemi più seri è che la cocaina induce il desiderio di assumerne ancora come effetto diretto dell’eccitazione (voglia di “stare su”, effetto che cala, sensazione di poter superare qualsiasi barriera), esponendo l’assuntore

all’intossicazione e all’overdose.

Il desiderio di riprovare il piacere iniziale e di sfuggire all’ansia conduce all’uso compulsivo della sostanza, arrivando a vere e proprie abbuffate (“binges”) durante le quali non ci si alimenta, non si dorme e durano in genere 2-3 giorni e interrompendosi per un crollo psicofisico.

Se desideri avere altre informazioni sul tema delle sostanze, scrivi ancora.

Un caro saluto!