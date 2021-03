Mia madre ha cominciato a bere...

Ciao esperti, ho bisogno di confidarmi con qualcuno. Il problema riguarda mia madre, che ha cominciato a bere più del solito e a volte mi sembra che non ragioni più forse perché sotto l’effetto dell’alcool. È molto

difficile per me parlarne con qualcuno, perché di solito sono i figli che creano problemi di questo tipo e non i genitori! Però credo che la situazione ci stia sfuggendo di mano, ho paura a parlarne con mio padre perché sono separati e litigano sempre…cosa posso fare per aiutare mia madre? Siamo tre fratelli e abbiamo bisogno di lei, ma ultimamente dobbiamo fare tutto da soli e io che sono il più grande non riesco a stare dietro agli altri due, insomma non sono un adulto e non è giusto che debba fare da genitore ai miei fratelli! Ne ho parlato con mia zia ma mi ha detto di non dirlo a nessuno perché potrebbero mandarci in casa famiglia e ovviamente noi vogliamo restare a casa nostra! Non ce la faccio più, mamma è sempre più

assente e io mi sento completamente abbandonato…

Simone, 18 anni