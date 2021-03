La musica di Dardust diventa un film animato, “S.A.D The Movie”

ROMA – La musica di Dardust si scontra con il mondo della cinematografia e dà vita a “S.A.D The Movie”, un vero e proprio film. Un cortometraggio animato diretto dal regista animatore brasiliano Guilherme Gehr e distribuito da Red Couch Picture.

Dardust, al secolo Dario Faini, si butta in un’avventura senza dialoghi per lasciar parlare la sua musica, quella degli ultimi cinque anni. “S.A.D The Movie” è, infatti, una sintesi dell’universo in cui Dardust ha catapultato i suoi fan con i dischi “7” (2015), “Birth” (2016) e “S.A.D Storm and Drugs” (2020).

In chiusura, nei titoli di coda, “Outside”, il nuovo brano che circolarmente chiude il progetto lasciando spazio a un nuovo inizio.

La trama e il trailer

I tre capitoli in cui la storia è divisa- “Ecstasy”, “Fear”, “Sublime” – riprendono i titoli dei tre tra i brani più evocativi di Dardust contenuti in “S.A.D Storm and Drugs”, e ci accompagnano in un’avventura nello spazio cosmico che separa due universi paralleli: realtà e immaginazione.

In un pomeriggio d’estate come tanti, un bambino sogna di essere un astronauta. Ma la fantasia trasformerà la sua vacanza estiva e quella della sua famiglia, in un volo in astronave. Sulla strada verso il destino però incombe il pericolo, e solo un frammento di meteorite, un magico prisma simbolo di creatività, stretto in un piccolo pugno può sublimare tutte le paure.

In maniera non convenzionale, il corto si pone l’obiettivo di comunicare l’allontanamento dagli schemi che la società impone, attraverso lo sguardo del bambino protagonista.

Dopo la premiere internazionale del film al Mi Sci-Fi di Miami, quella europea si terrà durante il Bifff Festival di Bruxelles (6 – 18 aprile). Dopodiché il cortometraggio approderà nei più prestigiosi festival internazionali, tra cui il Fastnet Film Festival e il Fantaspoa.