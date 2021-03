Granpa’. Il western ecologico colmo di ideali e disobbedienza civile

Roma – Per il capitolo ‘bestseller ragazzi’ cercate (e leggete) Granpa’ dell’autore francese Christophe Léon. Il western ecologico, finalista Premio Legambiente “Un libro per l’ambiente” e finalista Premio Libernauta Junior, è alla quarta ristampa in una nuova edizione Camelozampa ad ‘alta leggibilità’.

IL LIBRO

«Vorrei che tu mangiassi l’aria. Non accontentarti semplicemente di respirarla. Sentila che ti vibra nei polmoni, che ti nutre. E voglio che tu mi dica se vale davvero la pena».

Il nonno parla a suo nipote 16enne John, vivono insieme in un ranch in Colorado e di notte vanno a sabotare le ruspe dell’Arizona Oil Company, che vuole privarli della loro terra per trasformarla in un campo petrolifero.

Granpa’ è un romanzo colmo di ideali e disobbedienza civile, un racconto commovente sul rapporto tra nonni e nipoti e sull’importanza di opporsi alle ingiustizie, anche quando la partita sembra persa in partenza.

«Figliolo, devo dirti una cosa. Ma prima, vorrei che tu ti guardassi attorno con attenzione. Sì, così. Che tu osservassi gli alberi, gli animali e anche il più minuscolo degli insetti come se fossero parte della tua famiglia».

LA NUOVA EDIZIONE AD ALTA LEGGIBILITÀ

La nuova edizione ad alta leggibilità di Granpa’ utilizza il font EasyReading, oltre ad altri appropriati accorgimenti (dimensioni del font, interlinea, allineamento a sinistra, carta color crema) per rendere la lettura più semplice per tutti, anche i lettori con dislessia.