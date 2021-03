Non vedo l’ora di compiere 18 anni e andarmene via di casa…

Cari Esperti,

mi chiamo Susanna e ho 17 anni. Sono molto arrabbiata con i miei genitori i quali sono separati, non sanno gestire le loro liti e mi mettono sempre in mezzo. Io non vedo l’ora di compiere 18 anni e andarmene via di casa. Sono però avvilita perché questa storia della pandemia potrebbe bloccare il mio progetto di andare via da Roma. Secondo voi per motivi di studio o di lavoro potrei comunque partire? Io mi vorrei trasferire all’estero.

Susanna, 17 anni

Cara Susanna,

comprendiamo la tua situazione e ci arriva chiaramente la tua rabbia. Non deve essere facile sentirsi al centro di questa lotta genitoriale. Spesso gli adulti fanno fatica a differenziare il ruolo di genitore da quello di coppia, e diventa difficile salvaguardare lo spazio dei figli a favore delle recriminazioni adulte. Forse ti stai confrontando anche con la delusione di una famiglia che si è frammentata, la solitudine, la rabbia, l’impotenza.

Hai provato a parlare con loro di come ti senti?

L’idea di studiare o lavorare all’estero è sempre una bella opportunità, ci sembra di capire che al momento la tua motivazione sia principalmente fondata sul desiderio di allontanarti dai tuoi e viver in modo più autonomo.

Hai pensato cosa ti piacerebbe fare? Hai preso in considerazione anche altre possibilità?

La scelta che vorresti compiere ci sembra molto importante, per questo andrebbe maturata al seguito di riflessioni che prendano in considerazione i diversi aspetti del percorso che si vuole intraprendere. Ma è importante anche che tu riesca a capire se realmente vuoi allontanarti da casa a prescindere dalla situazione familiare che stai vivendo.

Ci sembra importante che tu possa focalizzarti sulle motivazioni profonde e gli interessi concreti verso cui sei orientata, e che tu possa vagliare ogni alternativa e considerare vantaggi e svantaggi per ogni eventuale opzione.

Prenditi del tempo per te per capire quale sia la scelta migliore e come realizzarla concretamente.

Un caro saluto

26 Marzo 2021

echo get_the_date('c');?>

the_modified_date('c');?>