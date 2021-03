Oggi è Earth Hour, il mondo spegne le luci contro il climate change

ROMA – Il conto alla rovescia è partito. Oggi è l’Ora della Terra, l’evento globale organizzato da Wwf per sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente. Si gioca una lunga maratona che culminerà alle 20.30 con l’ora di buio.

I principali monumenti di tutto il mondo si spegneranno come ormai tradizione dall’istituzione dell’Earth Hour, i cittadini potranno partecipare spegnendo le luci delle loro case e facendo sentire la loro voce per la natura attraverso i loro canali social e web.



L’Earth Hour in Italia

Fin dalle prime ore del mattino sui canali web e social del WWF Italia è possibile seguire gli spegnimenti dai luoghi simbolo da tutto il mondo grazie a foto e video con gli hashtag #EarthHour #Connect2Earth.

Dalle 20.30 alle 21.30 si spegneranno le luci dei principali luoghi simbolo delle città italiane, in particolare Roma spegnerà le luci del Colosseo, del Palazzo Senatorio e della Basilica di San Pietro, Verona le luci della millenaria Arena di Verona e Firenze spegnerà le luci di Palazzo Vecchio, Torre Arnolfo, Ponte Vecchio e Santa Maria del Fiore, Bari le Lanterne del Lungomare N. Sauro, la Torre dell’Orologio, la facciata del Palazzo Istituzionale della città metropolitana; a Caserta si spegnerà la Reggia.

Questa sera saranno spente anche le luci esterne del Palazzo del Quirinale, di Palazzo Madama e di Palazzo Montecitorio e le luci del cortile interno di Palazzo Chigi, che manterrà sulla facciata il tricolore quale simbolo dei valori dell’unità, della responsabilità e della solidarietà, propri dell’intera comunità nazionale. I comuni che hanno aderito all’iniziativa in tutta Italia sono più di 300 e rilanceranno l’iniziativa sui propri canali social e con spegnimenti locali. Fra questi i comuni della città metropolitana di Roma e oltre 30 comuni in Abruzzo.

Le esibizioni di Francesca Michielin ed Eugenio in Via Di Gioia

L’Ora della Terra in Italia entrerà nel vivo alle 19.30, grazie all’omaggio musicale di Francesca Michielin, che parlerà di natura e temi ambientali attraverso la sua musica.



Alle 20. 30, su tutti i canali del WWF, verrà pubblicato il nuovo video ufficiale di Earth Hour, che racconta come è cambiata la nostra vita da un anno a questa parte e il ruolo della natura in questo momento difficile. Il video sarà il “Virtual Spotlight” internazionale della campagna, ossia lo spegnimento virtuale a cui aderiranno tutti i Paesi del mondo.

Durante l’ora di buio a tenerci compagnia sarà il duo comico Lillo&Greg con un quiz dedicato ad Earth Hour 2021, che sarà trasmesso in diretta sui canali social del WWF.

L’Ora della Terra si concluderà con una diretta sul profilo Instagram del WWF Italia insieme ai ragazzi della giovane band torinese Eugenio in Via di Gioia, in cui si parlerà di ambiente e del ruolo dei giovani nella costruzione di un futuro migliore per il nostro Pianeta.

Il contributo di Wwf Young

Anche WWF YOUng partecipa ad Earth Hour 2021 con una serie di iniziative digitali e lanciando sui suoi canali la rubrica “Aspettando Earth Hour”, che quest’anno promuove l’importanza dei piccoli gesti che ognuno di noi può compiere nel suo piccolo per aiutare la Natura a riprendere i propri spazi, tramite la condivisione di materiali di informazione scientifica, video e immagini simboliche e tutorial sotto l’hashtag #myHelp4Nature.