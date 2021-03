Le 11 canzoni di Cesare Cremonini di cui non possiamo fare a meno

ROMA – Quarantuno anni e non sentirli. Festeggia oggi il suo compleanno Cesare Cremonini. Nasceva proprio il 27 marzo del 1980 a Bologna il cantautore, che negli ultimi 20 anni ha colpito il cuore di generazioni: prima come membro dei Lunapop e poi con una fortunata carriera da solista. Nei due progetti Cesare ci ha regalato perle indimenticabili. Da “C’è qualcosa di grande tra di noi” e “Un giorno migliore” a “Marmellata #25” e “Latin Lover” ma non solo. Ecco la nostra playlist per festeggiarlo.

MARMELLATA #25

LA NUOVA STELLA DI BROADWAY

POETICA

BUON VIAGGIO (SHARE THE LOVE)

PADRE MADRE

C’È QUALCOSA DI GRANDE TRA DI NOI

50 SPECIAL

UNA COME TE

LATIN LOVER

IL COMICO (SAI CHE RISATE)