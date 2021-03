the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione del 30 marzo 2021

– TORNA IL BONUS CULTURA PER I 18ENNI: COME SI RICHIEDE E COSA SI PUÒ ACQUISTARE

Al via questa settimana la quinta edizione di 18app, il Bonus Cultura da 500 euro per chi ha compiuto diciotto anni nel 2002 da spendere in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, eventi culturali e, da quest’anno, anche in abbonamenti ai quotidiani anche in formato digitale. Da giovedì 1 aprile 2021, alle ore 12.00, sarà possibile registrarsi sul sito www.18app.italia.it per poter richiedere il bonus previsto per tutti i nati nel 2002. Per registrarsi sarà necessario essere in possesso dello Spid e si potrà farlo fino al 31 agosto 2021. Sarà possibile spendere il bonus entro il 28 febbraio 2022.

– LUCIFER, ECCO QUANDO ARRIVANO I NUOVI EPISODI SU NETFLIX

Il 28 maggio arriva su Netflix la seconda parte della quinta stagione di Lucifer, composta da 8 episodi. Tom Ellis tornerà nei panni del diavolo più cool di Los Angeles. Lauren German, invece, in quelli della detective Chloe Decker. Netflix ha annunciato anche l’arrivo del sesto e ultimo capitolo di Lucifer che sarà composto da dieci episodi. Con questo dovremmo, purtroppo, dire addio al diavolo più affascinante e cool di Los Angeles;



– SUPER MARIO BROS. DA RECORD: È IL GIOCO PIÙ COSTOSO DI SEMPRE

‘Super Mario Bros.’ è ufficialmente il videogioco più costoso di sempre. Una cartuccia originale e sigillata del gioco, uscito nel 1986 per Nintendo NES, è attualmente all’asta per oltre 300mila dollari. Non solo è in perfette condizioni, ma è anche la copia sigillata più antica di ‘Super Mario Bros.’ messa in vendita dalla popolare casa d’aste Heritage Auction di Dallas. Al momento l’offerta è di 310 mila dollari, ma l’asta è aperta ancora per 4 giorni, dunque il prezzo finale potrebbe essere ancora più alto. Non è la prima volta che un gioco della saga di ‘Super Mario’ venga venduto a prezzi esorbitanti. Lo scorso novembre una cartuccia originale di ‘Super Mario Bros. 3’ è stata battuta all’asta per per 156.000 dollari. Nel luglio 2020, invece, un’altra copia di ‘Super Mario Bros.’ ha raggiunto la cifra di 114mla dollari;

– INCIDENTI STRADALI E DROGHE, INTERVISTA A GIUSEPPA CASSANITI

La lotta per prevenire gli incidenti stradali e soprattutto le vittime che ne possono derivare, passa per il contrasto all’uso delle sostanze stupefacenti, che in Italia muovono un mercato stimato di circa 16 miliardi di Euro, pari ad un punto di Pil. Sono 4600 gli incidenti stradali causati dall’abuso di droga o alcol, nell’ultimo periodo, con 1331 feriti e 26 vittime della strada. È importante dunque creare soprattutto nei giovani una ‘coscienza stradale’. Ne ha parlato a Diregiovani Giuseppa Cassaniti, Presidente dell’ Associazione Famigliari delle Vittime della strada Onlus;

– ZAC EFRON PUBBLICA SU INSTAGRAM IL SUO INCIDENTE ‘COMICO’

In Australia per le riprese della seconda stagione della docu-serie targata netflix, ‘Down to Earth’, Zac Efron è stato vittima di un piccolo incidente a lieto fine. Il tutto è documentato in un reel pubblicato dall’attore su Instagram: qui si vede la star di High School Musical che mentre cammina in un orto, calpesta un bastone che gli finisce dritto in fronte. Un vero e proprio ‘passo falso’ che nonostante il dolore, Efron ha preso con ironia tanto da condividerlo con i fan.