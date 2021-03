the_date('c');?>

Sono agitata, e se lo sperma fosse rimbalzato dentro?…

Salve, scrivo per avere delle lucidazioni…

Essendo “accovacciata” nuda davanti il mio ragazzo, lui viene ed una goccia di sperma cade accidentalmente sul pavimento, non proprio davanti la vagina ma quasi… Può succedere che questa goccia rimbalzi e vada a finire proprio li dentro?

Sono agitata…

Anonima

Cara Anonima,

comprendiamo l’agitazione, può capitare di sentirsi così ed avere dei dubbi quando si sta sperimentando la sessualità.

Affinchè ci sia una gravidanza deve esserci un rapporto non protetto con penetrazione e eiaculazione all’interno dei genitali femminili.

Con un contatto solo esterno, come nel petting o nella masturbazione non è possibile rimanere incinta. Nel tuo caso non vi è stato nessun contatto, lo sperma non può risalire, rimbalzare ed entrare in vagina, serve la penetrazione e l’eiaculazione per questo.

Inoltre devi sapere che lo sperma al di fuori degli organi genitali non sopravvive a lungo seccandosi velocemente.

Puoi stare tranquilla.

Un caro saluto