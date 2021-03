A 18 anni guarisce grazie a un donatore tedesco: “Sei il mio eroe”

Sono grata per tante cose ora, cose che prima non consideravo, ho vissuto più questo anno che tutti gli altri della mia vita, porto ogni esperienza come un tesoro prezioso che in un modo o nell’altro mi ha portato ad essere come sono ora e tutto ha acquistato valore, i tramonti sono di sfumature più belle e rileggo libri che improvvisamente hanno parole più profonde.

Ringrazio tutti i piccoli pazienti, i piccoli guerrieri che mi hanno insegnato così tanto senza rendersene conto. Ringrazio ogni persona che mi ha dedicato ,anche se per un secondo, parte dei suoi pensieri e del suo affetto.

Ringrazio le persone come il mio eroe tedesco, IL MIO TIPO, che mi ha donato parte di lui, ignaro di chi fossi o di cosa facessi nella vita, lui che mi ha fatto conoscere la forma più pura di bene; ti prometto che farò buon uso del tuo midollo. Attimo dopo attimo è passato un anno dal giorno più brutto della mia vita e 100 dal giorno che mi ha cambiato per sempre. Non vi auguro quello che mi è successo, ma vi auguro di sentirvi come io mi sento ora, consapevoli che la strada sia ancora abbastanza lunga ma soddisfatti di ciò che avete percorso e di come lo avete fatto.