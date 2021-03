PlayStation Store chiude su PS3, PlayStation Vita e PSP

Non potrai più acquistare contenuti digitali per PS3, PS Vita e PSP, inclusi giochi e contenuti video.

Non potrai più effettuare acquisti nel gioco tramite titoli per PS3, PS Vita e PSP.

Non potrai più riscattare i codici dei fondi del portafoglio PSN (ad esempio, le carte regalo) su PS3, PS Vita e PSP quando il PlayStation Store e la funzionalità di acquisto per tali dispositivi verranno chiusi.

I fondi del portafoglio, tuttavia, resteranno nel tuo account di PSN, ma potrai utilizzarli solo per acquistare prodotti PS4 e PS5 sul PlayStation Store dal Web, dalla PlayStation App o dalle console PS4 e PS5.