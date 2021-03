In Italia il concerto è ancora in streaming, Angelica torna live ma su Youtube

ROMA – Colmare l’attesa per i live dal vivo suonando in streaming sembra ancora una buona idea. Lo è almeno per Angelica, che domani sera alle 21.30 si esibirà su YouTube con la live session del suo ultimo disco, “Storie di un appuntamento”. Un lavoro uscito lo scorso febbraio, che la stessa artista di Carosello Records ci ha raccontato a distanza (QUI il link per rivedere l’intervista).

Dimenticate le immagini del concerto dal vivo a Barcellona di qualche giorno fa (ne abbiamo parlato QUI), in Italia la “fame” di live passa ancora da uno schermo e per fortuna visto che si preferisce la prudenza agli esperimenti.

Se state pensando, però, alla freddezza dello schermo non c’è da preoccuparsi. Durante il concerto di Angelica ci sarà la possibilità per il pubblico di intervenire e commentare le otto tracce che compongono il disco e che prendono finalmente vita in un live magnetico e intimo, potente e al tempo stesso leggero. Basterà collegarsi a questo LINK e assicurarsi di conoscere tutti i testi a memoria.