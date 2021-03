the_date('c');?>

Sto sentendo il mio ex mentre sto ancora insieme al mio attuale ragazzo…

Ciao sono Anya grazie della vostra risposta, scusate ma torno a scrivere di nuovo perchè sto molto male. Sto sentendo il mio ex mentre sto ancora insieme al mio attuale ragazzo. È vero sono entrata in un tunnel di colpevolizzazioni ed è vero che questa relazione col mio ex mi spinge a cercarlo continuamente anche se in fondo credo sia sbagliata o comunque non sono più sicura di nulla. Mi avete detto di iniziare una terapia, ma io vorrei un aiuto adesso perché sento di impazzire non so fermare i pensieri e non riesco a lasciar andare niente ho un peso costante addosso e mi sento profondamente infelice. Come si fa a capire cosa voglio davvero, è possibile amare due persone e volerle entrambe che sta succedendo alla mia vita non pensavo di essere una persona così debole,

grazie della risposta

Anya

Cara Anya,

comprendiamo l’urgenza che senti in questo momento di voler chiarire il tuo sentire sul piano sentimentale, un vissuto che ti provoca così tanti dubbi e incertezze. Forse, nonostante la sofferenza, adesso ti trovi in un passaggio decisivo in cui puoi fare un passo ulteriore per superare questa confusione e prendere delle decisioni più consapevoli e nette.

Come detto precedentemente, a volte alcune relazioni innescano delle dinamiche complesse come quella di non riuscire a separarsi, nonostante non vi siano presupposti per stabilità, fiducia e sicurezza affettiva. Prova fermarti un attimo, sospendere ogni pensiero giudicante su te stessa ed entrare in contatto con il tuo sentire. Quali sentimenti provi realmente verso questi due ragazzi? Di cosa hai bisogno tu? Quali presupposti fondamentali dovrebbe avere la tua relazione sentimentale? Cerca al contempo di ripercorrere i motivi che ti hanno portato a chiudere una relazione ed intraprenderne una nuova. Cosa ti ha colpito del tuo attuale ragazzo? In che modo ti sei innamorata di lui? Forse ci sarà bisogno di tempo per far chiarezza ed arrivare a comprendere nel profondo le dinamiche relazionali in cui sei coinvolta, però adesso prova ad entrare in contatto con le tue priorità, questo potrebbe aiutarti nel capire la direzione che vuoi intraprendere.Un percorso di psicoterapia potrebbe aiutarti a far luce su questi aspetti e sostenerti verso una maggiore autonomia ed una serenità nelle scelte coerenti con i tuoi bisogni.

Speriamo potrai darti il tempo per far emergere ciò che per te è fondamentale.

Un caro saluto!