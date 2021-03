the_date('c');?>

Ho 13 anni non ho mai avuto un ragazzo e nemmeno una ragazza…

Ciao, ho 13 anni non ho mai avuto un ragazzo e nemmeno una ragazza non ho mai baciato nessuno. Non posso dire di provare attrazione fisica per qualche ragazza ma nemmeno per qualche ragazzo, forse solo una volta alle elementari mi piaceva un mio compagno ma nemmeno poi tanto. Le mie amiche invece già avevano dei fidanzati anche alle elementari. Io non mi sono mai innamorata e ora non mi interessa nessuno forse il tutto è dovuto anche al fatto che non mi sono ancora arrivate le mestruazioni ma io vorrei una risposta.

Potrei essere lesbica?

Anonima, 13 anni

Cara Anonima,

capiamo perfettamente i tuoi dubbi e le tue perplessità ti trovi in una particolare fase dell’età in cui si inizia a pensare ai rapporti intimi, all’affettività ed al proprio orientamento sessuale. Tanti adolescenti come te si pongono le tue stesse domande, “se non sono interessato/a a nessuno avrò qualcosa che non va, sarò forse gay?”

Tieni presente che nel periodo della pubertà, si avviano una serie di cambiamenti, tra cui l’arrivo della prima mestruazione nelle femmine, e gli ormoni prodotti dall’ipofisi sono responsabili sia della maturazione fisica che della maturazione psicologica, con una conseguente influenza sullo sviluppo della sessualità e delle emozioni che ne scaturiscono.

Pertanto anche questo fattore può avere una sua influenza sull’interesse e sull’attrazione verso gli altri. L’innamoramento poi è una sensazione magica e non arriva per tutti alla stessa età, ogni persona è unica con suo percorso, per questo non è possibile fare dei paragoni.Ti consigliamo di restare in una posizione di attesa e di apertura, senza crearti dei falsi allarmismi, siamo certi che col tempo inizierai a fare nuove esperienze, provare nuove emozioni, e così comincerai a capire quali siano i tuoi reali gusti. E molto probabilmente non hai ancora incontrato quella persona che ti fa sentire le cosiddette “farfalle nello stomaco”

Un caro saluto!