Con Gabriella Greison la fisica è ‘Pop’ e arriva a teatro

Roma – Stereotipo vuole che chi abbia attitudini umaniste non sempre vada d’accordo con le cosiddette materie scientifiche, ma succede anche che proprio queste ultime arrivino a teatro, entrino nei romanzi e diventino protagoniste di storie pazzesche. Chi lavora fortissimo per la divulgazione della scienza dell’infinitamente piccolo e della fisica quantistica, rendendole accessibili alle persone comuni è Gabriella Greison, definita dalla critica “Il volto rivoluzionario della scienza in Italia” e “la rockstar della fisica”.

Se non ne avete mai sentito parlare: vedere per credere! Il 24 aprile infatti Gabriella Greison debutterà a teatro con ‘Ucciderò il gatto di Schroedinger’, uno spettacolo diretto da Marco Caronna e con le musiche di Fabio Cinti, prodotto da Imarts e tratto dal suo ultimo romanzo edito da Mondadori e già alla terza ristampa.

