Ragazzi, ma quanto tempo passiamo sui social? La classifica dei più dipendenti. L'Italia...

Secondo i risultati dello studio, tra tutti i paesi Europei, la Danimarca è il paese che fa più affidamento sul web. Infatti, in Danimarca il 98% della popolazione utilizza internet ed il 71% è iscritta ai social. La Svezia si classifica al secondo posto, con il 96% della popolazione su internet. Inoltre, registra la percentuale più alta di utenti iscritti ai social (73% della popolazione) e, come la Danimarca vi sono 3 connessioni da telefoni cellulari per ogni 2 abitanti. Il Regno Unito segue la Svezia al terzo posto per utenti social media – con il 66% della popolazione presente sui social.