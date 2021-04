LOL: Chi ride è fuori: questo show crea dipendenza...e pure i protagonisti

Ad osservare questa esilarante gara comica dalla control room, un inedito arbitro e conduttore, Fedez, affiancato della co-host Mara Maionchi. Alla prima risata di uno dei comici, scatta un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Chi per ultimo rimarrà serio sarà il vincitore e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta.

LOL: CHI RIDE È FUORI, LA VIDEOINTERVISTA AI PROTAGONISTI

LOL: Chi ride è fuori è prodotto da Endemol Shine Italy. Questa nuova produzione è un adattamento della popolare serie giapponese Amazon Original, Hitoshi Matsumoto Presents Documental, prodotta e interpretata da Hitoshi Matsumoto che trascina dieci comici in una ‘battaglia di risate’ a porte chiuse. Un format di successo che è stato replicato in esclusiva per Prime Video in Messico (condotto da Eugenio Derbez) e Australia (condotto da Rebel Wilson) e recentemente annunciato per la Germania e la Spagna.

L’innovativo comedy show in sei episodi LOL: Chi ride è fuori è disponibile su Prime Video in più di 240 Paesi e territori.