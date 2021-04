A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi

ROMA – Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Dal primo disco di Random al ritorno di Demi Lovato, passando per il nuovo singolo di Ketama126.



I singoli



Nayt arricchisce il suo ultimo album con un nuovo inedito. Esce stanotte “Tutto il resto è noi”. Il brano si aggiunge stanotte alla tracklist originaria del lavoro insieme a due pezzi registrati in acustico, “Favolacce” e “Passerà”.





Dopo il successo di “Kety”, album del 2019 certificato disco d’oro, e otto mesi dopo l’uscita della riedizione “Kety Reborn”, Ketama126 torna con un nuovo singolo, “Aquile”.

Elenoir, l’eclettica artista del roster di MK3, pubblica stanotte su tutte le piattaforme digitali “La Bambola”, vero e proprio omaggio a un’artista che ha fatto la storia, Patty Pravo.



Remmy, all’anagrafe Riccardo Marrella, pubblica il suo nuovo singolo “Blood”, un brano che esprime un forte senso di rivalsa. L’artista, attraverso spaccati appartenenti alla sua realtà, racconta la dedizione ed i sacrifici necessari per ottenere un suo spazio nella scena rap e l’importanza di avere persone accanto nel proprio percorso personale e artistico. La produzione ad opera di Dj 2P crea la giusta atmosfera per “Blood”, dando un tono scuro alle barre, che si alternano ad un ritornello più melodico.

“Pesci” è il singolo d’esordio di menomale, che con questa traccia ci introduce nella sua dimensione unica, fatta di spensieratezza, trasmessa tramite un linguaggio ironico che gioca utilizzando l’assonanza tra le parole. Il brano è un invito a vivere la vita in maniera leggera, senza perdere tempo nella costante ricerca di certezze. La produzione, curata dallo stesso menomale, mette in luce la sua esperienza come producer, in una base indie pop che alterna momenti sonori differenti, in cui la musica sostiene perfettamente il senso di leggerezza tipico dell’artista romano.



Mambolosco pubblica “Demone”, il suo nuovo singolo. Un brano riflessivo in cui il rapper, per la prima volta, mostra una parte di sé più vulnerabile e sensibile. “Demone” è il racconto delle ombre che si celano dietro la vita scintillante di artista.

Virginio torna con il suo nuovo singolo. Il cantautore pubblica “Rimani”, un brano che racconta la volontà di rielaborare e dare nuova forma a quegli amori che hanno esaurito la loro energia. L’ex Amici si riconnette ai temi degli esordi, rileggendoli alla luce della maturità.

Gli album

Random pubblica il suo primo disco full lenght, ‘Nuvole’. Il lavoro, interamente prodotto dal fidatissimo Zenit al suo fianco fin dagli inizi, arriva dopo l’Ep ‘Montagne russe’, l’esperienza nel programma di Maria De Filippi ‘Amici Speciali’ e il debutto al festival con ‘Torno a te’. Il cantautore, al secolo Emanuele Caso, torna con un disco di crescita in cui racconta paure, insicurezze e ferite spronando chi ascolta a inseguire i sogni che spesso, per timore, vengono lasciati in sospeso. Una vera e propria cartolina delle emozioni di una generazione, che vede Random- appena 19enne- vero rappresentante. Tante le collaborazioni nella tracklist: tra tutte quella con Gio Evan nel nuovo singolo ‘Sole quando piove’.





Demi Lovato è tornata a fare musica e stanotte pubblica il suo nuovo album, ‘Dancing with the devil – The art of starting over’. Un lavoro intimo in cui l’artista mette tutta se stessa, i suoi demoni e la rinascita dopo la caduta. Era luglio 2018 quando la Lovato veniva trovata in stato di incoscienza per un’overdose di eroina e Fentanyl. Nelle 19 tracce del lavoro, Demi si mette a nudo e si racconta come ha fatto nei singoli usciti, ‘Anyone’ e la title track ‘Dancing with the devil’. Quest’ultima, tra l’altro, dà il titolo al documentario su quei momenti che l’hanno vista vicina alla morte, disponibile a puntate sul canale YouTube dell’artista. Nel disco, tra gli altri, le collaborazioni con Ariana Grande e Noah Cyrus.

Esce stanotte “Forever and ever”, il repack del fortunato album di debutto di Rosa Chemical “Forever”, che pubblicava dieci mesi fa. Anticipato dal successo del singolo “britney;-)” in collaborazione con Mambolosco e Radical, il repack rilancia il lavoro con cinque brani inediti e un doppio featuring di grande prestigio, una speciale rivisitazione del suo singolo di punta “Polka” -certificato oro con oltre 14 milioni di stream sulle piattaforme digitali- insieme a due pesi massimi della scena, Guè Pequeno e Ernia.