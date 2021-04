Grey’s Anatomy 17, ritorni inaspettati sorprendono i fan

ROMA – Breathe, questo il titolo del nuovo episodio di Grey’s Anatomy 17, in onda ieri negli Stati Uniti su ABC, in cui Meredith Grey (interpretata da Ellen Pompeo) ha incontrato un personaggio delle stagioni passate (tra i tanti che i fan della serie hanno dovuto dire addio), molto caro alla protagonista. Un momento commuovente che fa seguito alla reunion con Derek Shepherd (interpretato da Patrick Dempsey) e George O’Malley (interpretato da T. R. Knight).

GREY’S ANATOMY 17, SPOILER NUOVO EPISODIO

Nell’episodio, durante un ‘viaggio mentale’ di Meredith ancora in coma, ritorna in scena la sorella Lexie, interpretata da Chyler Leigh, è morta alla fine dell’ottava stagione in un incidente aereo insieme a Mark Sloan, interpretato da Eric Dane.