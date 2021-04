the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione del 2 aprile 2021

– LA LEZIONE DI DEMI LOVATO: “SONO PANSESSUALE, ORA ACCETTO ME STESSA”

“Sono pansessuale, mi piace qualsiasi essere umano. Davvero!”. Demi Lovato non nasconde più nessun segreto ai fan e in una nuova intervista rilasciata nel podcast del presentatore e comico Joe Regan, si racconta senza filtri. Sull’argomento sessualità la cantante si era già espressa definendosi fluida. La dichiarazione arriva dopo la rottura dell’artista con l’attore e ballerino Max Ehrich, con il quale ha passato l’intera quarantena e che era pronta a sposare. Vita privata a parte, la filosofia adottata dalla Lovato dopo i periodi bui è quella del ‘Ricominciare’ e lo fa anche attraverso il nuovo album ‘Dancing with the devil: The art of starting over’, uscito stanotte. Un lavoro intenso e pieno di confidenze, che vede nella tracklist le collaborazioni di Ariana Grande e Noah Cyrus;

– DROGHE LEGGERE E DROGHE PESANTI. ESISTE UNA DIFFERENZA?

Esiste una differenza tra droghe leggere e droghe pesanti? Lo abbiamo chiesto a Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche ‘Mario Negri’ e Luigi Gallimberti, direttore del Servizio di tossicologia clinica delle farmacodipendenze del Sert dell’Azienda Ospedaliera di Padova;

– MADAME ANNUNCIA IL SUO PRIMO TOUR

Dopo Massimo Pericolo, anche Madame annuncia un tour per la fine di quest’anno: il primo della sua carriera. La rapper porterà live il suo primo album omonimo uscito la scorsa settimana, un racconto in musica di una relazione intima e riservata, un percorso di presa di coscienza e liberazione dove si arriva a svelare che accettarsi è la prima e unica soluzione. Il primo appuntamento sul palco è il 3 dicembre all’Atlantico di Roma. I biglietti del tour sono disponibili online su Ticketone e Vivaticket da ieri. Nei punti vendita si potranno acquistare a partire dalle 11 di giovedì 8 aprile;



– MARTE, CURIOSITY SI FA UN SELFIE DAVANTI AL ‘MONT MERCOU’

Marte è un mondo affollato. Tra i tanti rover in giro sulla superficie del pianeta c’è Curiosity, in missione marziana da quasi 9 anni. Il laboratorio scientifico della NASA si è diretto verso una formazione rocciosa che gli scienziati hanno soprannominato ‘Mont Mercou’, come l’omonima montagna in Francia. Alta circa 6 metri, la collinetta fa da sfondo ad un nuovo selfie di Curiosity, che proprio nelle vicinanze ha finito di prelevare il suo 30esimo campione di roccia dall’inizio della missione. Il selfie è composto da 60 immagini scattate dal Mars Hand Lens Imager (MAHLI) sul braccio robotico del rover il 26 marzo 2021, il 3070 ° giorno marziano, o sol, della missione. Queste sono state combinate con 11 immagini scattate dalla Mastcam sulla ‘testa’ di Curiosity il 16 marzo 2021;

– IL NUOVO ALBUM DI RKOMI È ‘TAXI DRIVER’

Con un trailer dallo stile cinematografico, Rkomi ha annunciato ufficialmente la data d’uscita e il titolo del suo nuovo album. Nell’immaginario del progetto, il film di Martin Scorsese con Robert De Niro, ‘Taxi Driver’. Questo il titolo del disco, in uscita il 30 aprile. ‘Taxi Driver’ è il terzo lavoro del rapper milanese, che a marzo 2019 ha pubblicato ‘Dove gli occhi non arrivano’, già suo best seller con collaborazioni del calibro di Elisa, Dardust, Carl Brave, Jovanotti e Ghali. Il disco sarà disponibile in versione digitale, cd e lp. Già in pre-order i quattro formati: cd e lp autografato in esclusiva Amazon, CD + T-shirt oppure Taxi Driver Kit.